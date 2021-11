Come è cambiato il business dal 2020 ad oggi?

Abbiamo lavorato per fare da sostegno al settore della ristorazione, soprattutto nell’ambito delle dilazioni di pagamento e del supporto in termini di liquidità finanziaria, un’attività impostata già all’inizio dell’estate dello scorso anno, per cercare di dare forza a tutto il settore e aiutare la ripartenza. Malgrado le difficoltà, abbiamo portato avanti il nostro piano di investimenti e sviluppo che resta confermato anche per quest’anno. Dopo la recente apertura di Albisola (Sv) in giugno e la ristrutturazione del cash di Siena a luglio, realizzeremo entro fine anno altri due importanti progetti: una nuova apertura in Toscana e il trasferimento dello storico Cash&Carry di Genova Campi in una nuova location poco distante ma molto più funzionale e moderna.

Quali le priorità di questi ultimi mesi?

Abbiamo finalizzato il percorso di rebranding avviato già prima della pandemia. Nuova insegna (da Sogegross a GrosMarket) e nuovi servizi in un rinnovato approccio full service, digitale e su misura per i professionisti del food & beverage. L’attenzione alla relazione con i clienti, l’assortimento ampio e specialistico in tutte le aree merceologiche e l’ascolto delle richieste specifiche dei professionisti sono da sempre il fiore all’occhiello dei Cash&Carry di Gruppo Sogegross. Oggi all’esperienza consolidata da anni aggiungiamo nuovi strumenti e nuovi servizi che permettono di offrire ai nostri clienti soluzioni realmente personalizzate. Da qui la promessa sintetizzata nel nuovo payoff che accompagna il logo: “Food & Service a tua misura”. Oltre ad affrontare le difficoltà contingenti, abbiamo interpretato questo periodo di grave crisi come opportunità per curare ancora di più la relazione con i clienti, creando soluzioni ad hoc per sostenerli.