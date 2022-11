Sviluppo rete eCommerce ottobre 2022

Dm Drogeriemarkt lancia il suo eCommerce con 8.000 item. Nasce la piattaforma iMamma Shop di Prenatal e Angelini Consumer. Invece Walmart punta sul social commerce

DM DROGERIEMARKT

Data di apertura

Ottobre 2022

Offerta

Disponibili su dm-drogeriemarkt.it oltre 8.000 articoli nelle categorie beauty, salute e alimentazione, baby, pet e home care.

Servizi

Il retailer offre tre differenti servizi si spesa online: delivery a casa, ritiro in store oppure ritiro express che consente di acquistare prodotti presenti nel punto di vendita selezionato e ritirare l’ordine in poche ore.

IMAMMA SHOP

Data di apertura

Ottobre 2022

Offerta

Dalla collaborazione tra Angelini Consumer e Prénatal (Prg Retail Group) nasce una piattaforma eCommerce pensata per soddisfare le esigenze di mamme in gravidanza, nuovi genitori e famiglie con bambini con prodotti di puericultura, abbigliamento e gioco.

Servizi

Propone liste nascita 100% online, consegna in due-tre giorni lavorativi e garanzia per 48 mesi su tutti i prodotti. La spedizione è gratuita per spese oltre i 15 euro.

WALMART CREATOR

Data di apertura

Ottobre 2022

Offerta

Walmart ha realizzato un social commerce che permette agli influencer di monetizzare la loro capacità di vendere i prodotti della catena.

Servizi

Ci si può iscrivere e avere accesso a decine di migliaia di prodotti e condividere il link in altri social network.