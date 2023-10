Sviluppo rete eCommerce settembre 2023

Dpiù (Maxidi-Selex) stringe un accordo con Everli e Gruppo VéGé con Alfonsino per l'home delivery. Esselunga rinnova il suo eCommerce per potenziare l'approccio omnichannel. Esseoquattro inaugura la sua piattaforma

Offerta

Dpiù, insegna del gruppo Maxi Di (associato Selex), offre ai suoi clienti il servizio di spesa online con consegna a domicilio, grazie alla collaborazione attivata con Everli. In assortimento circa 2.200 referenze, di cui circa il 16% in offerta.

Servizi

Il servizio sarà attivo in 22 province, (Bergamo, Bologna, Brescia, Forlì-Cesena, Gorizia, Lodi, Milano, Modena, Monza-Brianza, Pavia, Pisa, Pordenone, Ravenna, Rimini, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza) con 43 punti di vendita. L’ordine sarà effettuato da uno shopper che fa gli acquisti per conto del cliente con consegna a domicilio. Il servizio è attivo da lunedì a domenica.

ESSELUNGA

Offerta

Nuova immagine per l’eCommerce di Esselunga che vanta un’offerta online di circa 15.000 referenze tra cui frutta, verdura, carne, pesce, salumi e prodotti di gastronomia.

Servizi

Prevista la consegna a domicilio, tramite il servizio Esselunga a casa, che si è espanso in più aree geografiche nel corso degli anni, o da ritirare negli appositi locker. Il sito mira a offrire un'esperienza omnicanale più completa.

ESSEOQUATTRO SHOP

Offerta

Sul sito è disponibile la divisione dei prodotti per categorie (Take Away, pasticceria, salvafreschezza, fuori tutto) con un’offerta che si concentra su packaging per alimenti pensati per rispondere alle sempre più puntuali esigenze dei consumatori.

Servizi

Nella home page è presente anche una sezione dedicata ai Consigli e alle Guide alla scelta con suggerimenti per orientarsi tra gli articoli disponibili. L’utente ha anche la possibilità di richiedere una consulenza del distributore dei packaging che cura la propria zona.

VEGE e ALFONSINO

Offerta

L’offerta rispecchierà l’assortimento delle insegne che aderiranno al servizio.

Servizi

Le imprese di VéGé potranno accedere al servizio di consegna a domicilio di Alfonsino il cui perimetro sarà funzionale al potenziamento del perimetro operativo dell’On-Demand Grocery.