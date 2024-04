Sviluppo rete in Area 1 dal 12 al 19 aprile 2024

Lidl si consolida in Liguria con un discount ad Albenga (Sv). Pam, invece, rafforza la rete a Milano con il franchising e inaugura una superette in via Meda

LIDL

Via Regione Bagnoli 38

Albenga (Sv)

1.100 mq

Lidl Italia

Data di apertura

11 aprile 2024

Format e location

Lo store è stato realizzato in linea con i canoni dell’insegna e con attenzione alla sostenibilità.

Offerta

Ampia offerta di freschi: dal reparto frutta e verdura alla panetteria, fino all’angolo rosticceria. In assortimento anche una vasta scelta di prodotti a base vegetale certificati V-Label a marchio Vemondo e una selezione di prodotti per la cura della casa e della persona, oltre al petfood.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 8-21.

Addetti e casse

Sono dieci i neoassunti.

PAM

Via Giuseppe Meda 41

Milano

335 mq

Pam Panorama

Data di apertura

12 aprile 2024

Format e location

La superette, aperta in franchising, sorge in zona Tibaldi, a sud-est della città, in un contesto vivace e residenziale, confinante con i Navigli.

Offerta

Offre una selezione di prodotti italiani a Km 0, gastronomia servita e una serie di item che spaziano dal free from al bio, dagli integrali e palm oil a soluzioni pronte e mono porzioni.

Servizi

Orario: lun-sab 7-21; domenica 9-20. Sono attivi il servizio di spesa a domicilio e ogni mercoledì uno sconto per i clienti over 65. Attivo anche il sistema di pagamento elettronico Satispay e la possibilità di utilizzare buoni pasto.

Addetti e casse

Impiega 11 addetti.