Sviluppo rete in Area 1 dal 15 al 22 aprile 2022

Il gruppo Eat Right amplia la presenza dell'insegna erbert a Milano proponendo un format experience. Pam Panorama apre a Genova un supermercato Metà

ERBERT

piazza Quasimodo 2

Milano

1.000 mq

EatRight srl

DATA DI APERTURA

8 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna propone il formato experience con forte focus sui freschi posti in area centrale con isole refrigerate e banchi sul perimetro. Presente un bar e uno spazio esterno per degustare i prodotti in assortimento.

OFFERTA

Conta circa 2.500 articoli tra cui 120 piatti pronti, 70 ready to cook, e 240 di ortofrutta. SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

META'

Via degli Storace 2

Genova

200 mq

Pam Panorama

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è ubicato nello storico quartiere genovese di Sestri Ponente, in una delle vie

preferite per le passeggiate genovesi.

OFFERTA

Propone la tradizionale formula di prossimità con attenzione alla convenienza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8.20-13 e 16-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.