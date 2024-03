Sviluppo rete in Area 1 dal 15 al 22 marzo 2024

Iperal inaugura un supermercato a Dongo (Co). Anche Tigros si consolida in Lombardia con un punto di vendita a Cusago (Mi)

IPERAL

Via Statale 208

Dongo (Co)

1.500 mq

Iperal

Data di apertura

13 marzo 2024

Format e location

Il supermercato è stato realizzato dal recupero di un’area dismessa occupata precedentemente da capannoni in parte utilizzati da un’attività edilizia ed in parte fatiscenti. Rispecchia gli standard dell'insegna.

Offerta

Fedele alla classica offerta dell’insegna con focus sui freschi: ortofrutta, salumeria, macelleria, pasticceria e panetteria.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 200 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 55 addetti.

TIGROS

Via Europa 30

Cusago (Mi)

Tigros

Data di apertura

13 marzo 2024

Format e location

Lo store si trova in area periferica. Sono stati rinnovati i reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria ed è stato introdotto il corner sushi accanto alla pescheria take away.

Offerta

In linea con la tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20. Oltre alla Casse Self, è disponibile il servizio Spesa Veloce per scansionare i prodotti prima di inserirli nel carrello e pagare la spesa senza passare in cassa. Attiva, inoltre, la spesa online su tigros.it da ritirare tramite Tigros Drive.

Addetti e casse

Non disponibile.