Sviluppo rete in Area 1 dal 16 al 23 settembre 2022

Unes si consolida a Milano con Il Viaggiator Goloso. Nuova immagine invece per lo store Md di Sant'Angelo Lodigiano (Lo). Penny arriva a Rapallo (Ge)

IL VIAGGIATOR GOLOSO

Viale Premuda 27

Milano

730 mq

Unes

Data di apertura

12 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in area centrale, non lontano da piazza San Babila.

Offerta

Rimane in linea con la formula dell'insegna con ampio spazio alle migliori proposte del marchio e alla linea U! Confronta e Risparmia.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-22; domenica 8-22. Propone sconto del 10% per gli studenti e servizio a domicilio.

Addetti e casse

Dotato di cinque casse.

MD

Piazza Caduti di Nassiriya

Sant'Angelo Lodigiano (Lo)

1.300 mq

Md

Data di apertura

13 settembre 2022

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di ristrutturazione che hanno permesso di ampliare l'area di circa 150 mq e ridisegnare il layout, oggi su pianta quadrata. Il percorso si sviluppa su nove corsie.

Offerta

Conta circa 3.000 articoli food e non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY

Viale Milano

Rapallo (Ge)

320 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

15 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è il secondo del Levante genovese, dopo quello di Casarza Ligure, e il

tredicesimo nella regione e si trova in un'area residenziale.

Offerta

Prevede un’offerta di 2.300 item alimentari e non alimentari per il 75% italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi e alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-ven 8-20; domenica 8.30-13.30 e 15-20. Nel parcheggio sono disponibili 30 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 14 collaboratori. In barriera sono attive quattro casse.