Il Viaggiator Goloso a Milano, una prossimità… da department store

"Si tratta di un test su un nuovo format di piccole dimensioni nel quale far emergere in maniera netta il nostro focus di fornire una spesa completa, con una forte attenzione a un’offerta gourmet”. Così Rossella Brenna, Ad di Unes, racconta i criteri che hanno portato alla definizione dello store Il Viaggiator Goloso al piano meno uno dello storico negozio Coin Excelsior di corso Vercelli a Milano. Uno store di circa 400 mq, con un percorso obbligato, che rappresenta una nuova sfida per il brand, i cui store sono di solito sviluppati su dimensioni tra i 1.000 e i 1.400 mq.

Lo sforzo è stato quello di definire per questo luogo del cibo felice un assortimento più compatto che fornisce una spesa completa in una zona caratterizzata da una popolazione appartenente in prevalenza a fasce di reddito medio-alte (che apprezzano l’anima gourmet dell’insegna, nota sia per la vicinanza con il supermercato di via Bellisario sia per il temporary di via Belfiore di qualche anno fa focalizzato su panettoni e prodotti per le festività), cui si aggiunge una relativamente scarsa presenza di superette, supermercati. Il risultato è un negozio con un assortimento di 5.000 referenze, senza banchi assistiti. L’unica eccezione è rappresentata dal banco dedicato al pane, biologico e proveniente dal forno del vicino store Il Viaggiator Goloso di via Bellisario, il primo aperto nel 2016.

370 mq

la superficie di vendita

30 mq

lo spazio occupato dal corner cafè

5.000

le referenze totali