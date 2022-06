Sviluppo rete in Area 1 dal 17 al 24 giugno 2022

Doppia apertura per Borello Supermercati (Pam Panorama) che si consolida a Milano e Torino. Penny Market diventa Penny, punto. Il primo store a Saronno (Va)

BORELLO SUPERMERCATI

Via Sant'Ottavio

Torino

860 mq

Borello (Pam Panorama)

Data di apertura

31 maggio 2022

Format e location

Lo store è ubicato in pieno centro cittadino, non lontano dalla Mole Antonelliana, nota meta turistica.

Offerta

Focus sui freschi con macelleria, pescheria, gastronomia con rosticceria, ortofrutta e panetteria. Presente anche un’ampia selezione di piatti pronti per pasti veloci.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-19.30. Il parcheggio coperto gratuito dispone di 80 posti auto. Lo store applica sconti agli over 65 tutti i giorni e agli studenti universitari.

Addetti e casse

Impiega 25 collaboratori.

BORELLO SUPERMERCATI

Via Festa del Perdono 10

Milano

150 mq

Borello (Pam Panorama)

Data di apertura

31 maggio 2022

Format e location

Il punto di vendita, fedele al tipico format dell'insegna, si trova in uno dei quartieri storici della città, di fronte all’Università degli Studi di Milano.

Offerta

Propone una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti ed una selezione di referenze italiane a Km0. Per chi ha poco tempo c’è il Food to Go, pratiche soluzioni leggere e convenienti adatte ad ogni esigenza, dai prodotti free from, bio e light a quelli vegani, integrali e palm oil free.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22. Attiva la spesa a domicilio e il pagamento elettronico Satispay.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY, PUNTO

Via San Francesco

Saronno (Va)

870 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

15 giugno 2022

Format e location

Da questo punto di vendita parte il rinnovato corso dell'insegna che adotta un logo nuovo e una spesa semplice e vicina al cliente in un'ottica omnicanale. L'apertura come da tradizione è sull'ortofrutta, seguono sul perimetro i banchi dei freschi.

Offerta

Conta in assortimento circa 2.000 referenze food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20-30; domenica 9-13 e 15-20.

Addetti e casse

Nel nuovo negozio, lavoreranno 14 dipendenti, di cui cinque neo assunti.