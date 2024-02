Sviluppo rete in Area 1 dal 23 febbraio all’1 marzo 2024

Lidl inaugura un discount a Prata Camportaccio (So), mentre Pam si rafforza a Torino con una superette in affiliazione

LIDL

Via Sandro Pertini 15

Prata Camportaccio (So)

Lidl

Data di apertura

22 febbraio 2024

Format e location

Lo store, in linea con il consueto format, si trova a ridosso della Via Nazionale.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM

Via degli Artisti 14

Torino

375 mq

Pam

Data di apertura

26 febbraio 2024

Format e location

Lo store si trova nel quartiere Vanchiglia ed è gestito in franchising.

Offerta

A disposizione dei clienti una selezione dei migliori prodotti italiani a Km 0, il reparto gastronomia servito e una vasta gamma di referenze studiate per soddisfare le esigenze di tutti: dai prodotti free from, bio e light a quelli vegani, integrali e palm oil free ed infine pratiche soluzioni pronte e mono porzioni.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-13 3 16-20. Sono attivi nel punto vendita di Torino il servizio di spesa a domicilio e ogni mercoledì uno sconto per i clienti over 65. Attivo anche il moderno sistema di pagamento elettronico Satispay e la possibilità di utilizzare buoni pasto.

Addetti e casse

Non disponibile.