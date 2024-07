Sviluppo rete in Area 1 dal 26 luglio al 2 agosto 2024

Tripletta di ristrutturazioni per Ekom in Liguria: a Sestri Levante (Ge), Camporosso e Pontedassio (Im).Codè Crai Ovest apre due superette Crai a Corso (To) e Valtournenche (Ao)

CRAI

Piazza Vittorio Veneto 105

Valtournenche (Ao)

200 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

La superette riapre dopo tre anni di chiusura e interventi di ristrutturazione.

Offerta

Consueta offerta di prossimità con ortofrutta, cura per la casa e la persona, prodotti BIO, prodotti della tradizione locale e un’enoteca.

Servizi

Orario: lun-dom 8-13 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Dispone di due casse.

CRAI

Via Circonvallazione 12

Corio (To)

200 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

26 luglio 2024

Format e location

Tipico format di prossimità.

Offerta

L’area freschi propone ortofrutta e gastronomia con focus sul territorio.

Servizi

Orario: lun-sab 8-30-13 3 15.30-19.30; domenica 8.30-12.30.

Addetti e casse

Attive due casse.

EKOM

Via Nazionale 44

Pontedassio (Im)

600 mq

Ekom

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

L’insegna sta procedendo a un piano di ristrutturazioni che prevedono miglioramenti nel layout, segnaletica aggiornata e una gamma di prodotti ancora più ampia.

Offerta

Focus sui freschi e classica offerta alimentare e non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13 3 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

EKOM

Via Pontino 29

Sestri Levante (Ge)

500 mq

Ekom

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

Rispecchia classica formula con ortofrutta in apertura, macelleria servita e panetteria self service.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13 e 16-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

EKOM

Via Braie 276

Camporosso (Im)

850 mq

Ekom

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

Fedele alla classica formula.

Offerta

In linea con il tradizionale assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.