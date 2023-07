Sviluppo rete in Area 1 dall’1 al 7 luglio 2023

Doppio opening per Nova Coop che porta a Torino il format urbano InCoop in Corso Inghilterra e in via Madama Cristina. Anche Pam sceglie il capoluogo piemontese dove apre una superette

INCOOP

Corso Inghilterra 49

207 mq

Torino

Nova Coop

Data di apertura

29 giugno 2023

Format e location

Nuovo format urbano in città per l’insegna che propone lo store di prossimità di ultima generazione.

Offerta

Conta in assortimento 2.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

INCOOP

Via Madama Cristina 143

Torino

163 mq

Nova Coop

Data di apertura

29 giugno 2023

Format e location

Rispecchia il format di prossimità dell’insegna.

Offerta

L’offerta comprende 2.500 item.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM

Via Mazzini 19

Torino

250 mq

Pam Panorama

Data di apertura

30 giugno 2023

Format e location

Lo store è ubicato in uno dei quartieri più storici del centro della città a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova e dalla fermata della metropolitana Re Umberto oltre che da scuole, università e luoghi di interesse culturale.

Offerta

In linea con la tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20. Sono attivi il servizio di spesa a domicilio e ogni mercoledì uno sconto per i clienti over 65.

Addetti e casse

Impiega sei addetti.