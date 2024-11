Sviluppo rete in Area 1 dall’8 al 15 novembre 2024

Basko (Sogegross-Agorà) arriva a San Martino Saccomario (Pv) con un supermercato dotato di Bistrot. Bennet, invece, rinnova l'ipermercato di Verolanuova (Bs)

BASKO

Strada statale dei Giovi

San Martino Siccomario (Pv)

1.500 mq

Sogegross (Agorà)

Data di apertura

6 novembre 2024

Format e location

Si trova al centro commerciale I Giovi. Dispone di un Bistrot con 100 posti a sedere.

Offerta

Conta in assortimento oltre 10.000 referenze. In questo store, Basko ha potenziato la presenza di piatti pronti, verdure, pesce e rosticceria, preparati all'interno del negozio in un'area dedicata alla cucina.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.

Addetti e casse

Dà lavoro a 45 persone. In barriera sei casse presidiate e quattro casse self-service.

BENNET

Via delle Robinie 2

Verolanuova (Bs)

Bennet

Data di apertura

7 novembre 2024

Format e location

L’ipermercato è stato rinnovato secondo le linee guida del nuovo format. In area freschi banchi di frutta e verdura, panetteria e pasticceria con, cucina con una scelta di piatti caldi e freddi, pescheria dove è possibile prenotare specialità per cene o eventi, macelleria e gastronomia. Presenti cantina, profumeria e parafarmacia.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Attivo il servizio bennetdrive attraverso la formula click&collect.

Addetti e casse

Non disponibile.