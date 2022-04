Sviluppo rete in Area 2 dal 15 al 22 aprile 2022

In's Mercato, insegna discount del Gruppo Pam, rinnova la sua rete adeguandola al format più moderno e riapre gli store di Bologna e Lignano Sabbiadoro (Ud)

IN'S MERCATO

Via Emilia Levante 96/A

Bologna

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

4 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova in periferia, sulla strada statale 9. Lo store è stato ristrutturato in linea con il format moderno dell'insegna.

OFFERTA

Propone un assortimento completo alimentare e non alimentare basato sulla convenienza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-13 e 15.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Viale Europa 47/49

Lignano Sabbiadoro (Ud)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

30 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si trova nell'area marittima, non lontano dagli stabilimenti balneari. Rispecchia la formula di ultima generazione della catena.

OFFERTA

Conta in assortimento referenze food e non food per una proposta discount.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.