Sviluppo rete in Area 2 dal 17 al 24 maggio 2024

Dao Conad arriva a Cles (Tv) con un supermercato Conad City. Invece, Esselunga apre il suo primo superstore a Ravenna, dotato di Bar Atlantic

CONAD CITY

Viale dei Gasperi 21 A

Cles (Tv)

Dao Conad

Data di apertura

16 maggio 2024

Format e location

Il supermercato si trova in area residenziale e rispecchia la classica formula dell’insegna.

Offerta

In linea con il consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-ven 7.30-19.

Addetti e casse

Non disponibile.

ESSELUNGA

Via Antica Milizia

Ravenna

2.500 mq

Esselunga

Data di apertura

22 maggio 2024

Format e location

Primo superstore in città per l’insegna che ha scelto un’area vicina al centro storico e ai luoghi turistici della città. Ospita il Bar Atlantic con 140 posti a sedere.

Offerta

L’assortimento comprende oltre 15.000 prodotti tra cui 500 di frutta e verdura, 180 in gastronomia, 200 le ricette della Cucina Esselunga e 16 le varietà di pane fresco, pizze e focacce. In enoteca, invece, sono disponibili più di 800 etichette.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Il parcheggio è dotato di 400 posti auto tra piano terra e piano interrato. Possibilità di eCommerce e servizio Clicca e Vai Locker.

Addetti e casse

Impiega 129 persone.