Caddy’s festeggia i 50 anni con eventi, giochi e promozioni

Numerose attività animeranno le prossime settimane, nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni di attività dell'insegna drugstore Caddy's (Dmo)

Per celebrare i 50 anni di attività, l'insegna Caddy's (Dmo) ha organizzato una serie di iniziative tra cui un tour in otto grandi città italiane con sessioni di trattamenti make-up, oltre 150 prodotti dei migliori brand per cura persona, beauty e cura casa con fortissime offerte al -50%, buoni sconto da vincere nei negozi e un concorso a premi. L’hashtag #HAPPY50CADDYS farà da filo conduttore a tutta la comunicazione delle prossime settimane.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’evoluzione di Caddy’s a cui abbiamo assistito in questi cinque decenni: partiti da un punto di vendita con tre dipendenti, abbiamo portato avanti un’azienda di famiglia arrivando alla terza generazione -dichiara Annalisa Celeghin, vicepresidente del Gruppo D.M.O. e presidente della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, attiva nel sostegno alla ricerca sulla prevenzione dei tumori cerebrali-. Il nostro è oggi un gruppo strutturato, sia per numero di punti di vendita che per organigramma aziendale, ma siamo felici di essere riusciti a mantenere quello spirito, quel bagaglio di valori e quell’unità di intenti che caratterizzano una grande famiglia. Esattamente come D.M.O., che ha insito nel suo dna questo tipo di approccio”.

La presenza di Caddy's

Oggi l'insegna opera con oltre 290 punti di vendita distribuiti tra Nord, Centro Italia e Sardegna. Si tratta di una rete drugstore con assortimenti ampi e diversificati nell’area beauty e salute. Negli anni ha sviluppato in 50 suoi store il reparto di parafarmacia con presenza del farmacista a disposizione del cliente per consigli e consulenze personalizzate sui mondi dermocosmesi e cura persona, integratori e alimentazioni speciali, fino ai farmaci senza obbligo di ricetta. Questi elementi sono esaltati nel nuovo format appena lanciato nei punti vendita come a San Miniato (Pi) e Genova, dove vengono valorizzate l’area beauty e la parafarmacia, migliorata la leggibilità delle categorie e di navigazione del negozio per creare un’esperienza di acquisto moderna e veloce.

Le iniziative

Dal 14 giugno al 10 luglio, in tutti i negozi si potrà tentare la fortuna e vincere buoni sconto con simpatici quiz sui prodotti Caddy's, la loro funzione, la storia dell’azienda e altre curiosità. Il 14 giugno sarà anche la data in cui prenderà il via un tour itinerante che attraverserà Milano, Trieste, Verona, Padova, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Torino.

Ci saranno poi i volantini progettati in un’edizione speciale e assolutamente inedita che per l'occasione proporranno dal 20 giugno una selezione di un totale di 150 prodotti con uno sconto del 50%. I festeggiamenti si concluderanno a settembre con il concorso Apri e vinci! - Festeggia 50 anni e realizza i tuoi sogni con premi in palio ogni giorno e un superpremio finale.