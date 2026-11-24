Lidl rafforza la sua rete vendita con un discount di 1.500 mq a Cassola (Vi) in classe energetica A4, dotato dei consueti reparti a libero servizio di ortofrutta e panetteria
LIDL
Via Calibri
Cassola (Vi)
1.500 mq
Lidl Italia
Data di apertura
19 novembre 2026
Format e location
Si trova ad angolo con via Papa Giovanni Paolo II. L’immobile rientra nella classe energetica A4, è provvisto di un impianto fotovoltaico da 152 kW
Offerta
Rispecchia la classica offerta.
Servizi
Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio ci sono oltre 130 posti auto e una colonnina per la ricarica di due veicoli elettrici.
Addetti e casse
Assunte 8 persone.