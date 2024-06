Sviluppo rete in Area 2 dal 21 al 28 giugno 2024

Dao Conad rinnova il supermercato di Cimego (Tn) che rispecchia il moderno format dell'insegna. Come di consueto ortofrutta in apertura e freschi sul perimetro

CONAD

Località Sano

Cimego (Tn)

Dao Conad

Data di apertura

Giugno 2024

Format e location

Il supermercato è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Come di consueto in apertura è stata allestita l’ortofrutta dotata di uno spazio per piante e fiori. Ampliato il reparto per il pet.

Offerta

In linea con la classica offerta.

Servizi

Orario: lun-ven 8.30-12.30 e 15.30-19.30; sab-dom 8.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.