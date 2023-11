Sviluppo rete in Area 2 dal 3 al 10 novembre 2023

Gruppo Realco (D.IT) punta sulla convenienza del format Ecu a Modena, mentre Gruppo Poli (Agorà Network) opta per un superstore a Trento, il più grande della regione

ECU

Via Cavour 41

Modena

350

Gruppo Realco (D.IT-Distribuzione Italiana)

Data di apertura

26 ottobre 2023

Format e location

Rispecchia il tipico format di prossimità incentrato sulla convenienza e si trova in una posizione centrale e strategica di grande passaggio in grado di intercettare cittadini, turisti e studenti universitari.

Offerta

Per enfatizzare il concetto di convenienza, l'insegna ha ampliato l'offerta di marchi di fantasia che coprono tutti i bisogni dei consumatori, dal primo prezzo ai prodotti free from e premium. Importante anche l'assortimento dei freschi con reparti sia serviti che a libero servizio: carni, ortofrutta e pane.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

IPERPOLI

Via del Brennero 270

Trento

4.000 mq

Gruppo Poli (Agorà Network)

Data di apertura

31 ottobre 2023

Format e location

Si tratta dello store più grande del gruppo nella regione, aperto a La Cittadella, un’imponente struttura commerciale dislocata lungo l’arteria commerciale più importante del capoluogo trentino.

Offerta

In assortimento 20.000 referenze di cui 1.400 biologiche.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 130 addetti. Sono presenti dieci casse tradizionali e sei con il pagamento in autonomia.