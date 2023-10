Gallery. IperPoli, il più grande supermercato del Trentino

Gruppo Poli (Agorà Network) apre a Trento un nuovo store, il più grande per dimensioni del Trentino, che punta su prodotti locali, benessere e convenienza, dedicando un’ampia offerta ai freschi e, in particolare, al bio nelle sue diverse declinazioni

Il Gruppo Poli, partner di Agorà Network, attivo nelle provincie di Trento, Bolzano e Verona con 68 punti di vendita suddivisi tra diverse insegne e formati (Poli, Regina, Orvea, CCAmort), ha inaugurato La Cittadella, un’imponente struttura commerciale dislocata lungo l’arteria commerciale più importante del capoluogo trentino.

L'opera, finanziata interamente dal gruppo trentino, ha richiesto un investimento di oltre 40 milioni di euro per un totale di 54mila metri cubi.

“Abbiamo voluto creare un lungo che possa diventare un punto di riferimento per il quartiere e per le persone che vi abitano offrendo servizi e assecondando le tendenze del momento sul cibo senza dimenticare il fattore convenienza”, spiega Mauro Poli direttore affari generali del gruppo.

Entrando nel dettaglio, al primo piano dell’edificio in vetro è presente l’IperPoli, il nuovo supermercato che il Gruppo considera il fiore all’occhiello della sua rete e anche del retail trentino, mentre al piano superiore, a breve, saranno aperte altre attività tra cui un ristorante Old Wild West, oltre al fatto che si trasferiranno gli uffici del Gruppo. La struttura, progettata come layout e comunicazione direttamente dal Gruppo, può contare su circa 600 posti auto su due piani interrati con servizio di ricarica per auto e bici elettriche.

L’assortimento

Il nuovo IperPoli, forte di una superficie di quasi 4.000 mq e un organico di oltre 130 addetti, presenta un assortimento con più di 20.000 prodotti. Il fresco gioca un ruolo fondamentale, non solo a livello visivo, ma soprattutto per l’ampia offerta divisa tra bio, prodotti locali (filiera e Km O) e ortofrutta.

Nell’area bio, il vero punto di differenziazione e distintività di questo IperPoli, trovano spazio più di 1.400 referenze di marche specializzate in 125 mq dedicati a cui si aggiunge un'isola di prodotti ortofrutta da agricoltura biologica certificata da acquistare sfusi, in un’area self service stile mercato.

“Abbiamo deciso di mettere insieme tutti i prodotti biologici più importanti in modo che il consumatore non debba cercare tra gli scaffali”, spiega Poli. In quest’area, quindi, oltre all’ortofrutta, possiamo trovare tutti i prodotti tradizionali, dai biscotti alla pasta delle marche più conosciute del settore, mentre le linee bio delle marche tradizionali sono inserite a scaffale nei rispettivi reparti merceologici.

Il reparto carne, come per gli altri supermercati Poli, presenta un assortimento che si distingue per la presenza di referenze locali fornite dall’Associazione degli Allevatori Trentini. Inedita per il mercato retail trentino la dry-aged meat, dove sono presentati tagli di qualità superiore, maturati a secco in celle frigorifere, a temperatura e umidità controllata.

Nel reparto pescheria, oltre ad un solido assortimento, è attivo un laboratorio per produrre ogni giorno i ready to eat, oltre a una friggitoria dedicata con possibilità di prenotare prodotti speciali. Presente anche un corner Sushi Daily con un assortimento ampio e profondo. Come nel resto della rete del Gruppo, all’interno del punto di vendita viene evidenziata la presenza dei prodotti locali sia con la linea mdd Il Gusto Contadino, alla quale è dedicato un corner promozionale in zona centrale al punto di vendita, sia progetti e collaborazioni con le realtà produttive a noi vicine, caratterizzate dal marchio #veramente locale (esempio, uova, frutta, bio, ecc)

Importante il lavoro fatto nel reparto vini che conta oltre 600 etichette, cui se ne aggiungono 250 di birra, tra cui anche quelle internazionali. Per guidare il consumatore nella scelta dell'abbinamento perfetto, viene anche proposto un nuovo servizio di sommelier digitale in collaborazione con Vinhood, che propone il suo totem per la ricerca dei vini.

I servizi

All’interno di questo supermercato sono presenti tutti i servizi offerti anche negli altri supermercati del gruppo, come Spesa Self, la possibilità di fare acquisti in autonomia in store, Dupliclick, la spesa online, e un bar con possibilità di consumare i prodotti take away e che accetta anche soluzioni come il ticket restaurant.

IperPoli e la Cittadella puntano a essere un luogo aperto a tutta la comunità e non solo un polo commerciale. “Per questo a breve aprirà un centro fitness privato, ma anche uno studio medico e una palestra per la ginnastica artistica aperta alle associazioni del territorio. Inoltre, all’esterno del centro commerciale, sarà a disposizione di clienti e visitatori un parco di 2.800 mq, con attrezzature per lo sviluppo della motricità dei più piccoli e inclusivo anche per persone con disabilità”, conclude Poli.

Presenti 10 casse tradizionali e 6 casse con il pagamento in autonomia