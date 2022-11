Sviluppo rete in Area 2 dal 4 all’11 novembre 2022

Aspiag Service fortifica la sua presenza a Venezia con il quarto punto di vendita Despar in città. Anche Eurospin si rafforza in Veneto con uno store a Verona

DESPAR

Sestiere San Marco

Venezia

450 mq

Aspiag Service

Data di apertura

3 novembre 2022

Format e location

È il quarto negozio a gestione diretta nel centro storico della città lagunare. Lo store si trova nel cuore di Venezia, nel complesso di quello che era all’origine il settecentesco Teatro di San Beneto.

Offerta

Fra le oltre 10.000 referenze food, il negozio promuove e valorizza le produzioni e le filiere regionali attraverso la presenza sugli scaffali di moltissimi prodotti a marchio Sapori del Nostro Territorio.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-19.30.

Addetti e casse

Sono impiegati 28 collaboratori di cui 25 neo assunti.

EUROSPIN

Via Roveggia

Verona

Eurospin

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova in area periferica, non lontano dalla sede di Verona Fiere.

Offerta

L'offerta dei freschi apre con l'ortofrutta e prosegue con macelleria servita e take away, gastronomia, pane sia confezionato sia appena sfornato, pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.