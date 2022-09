Sviluppo rete in Area 2 dal 9 al 16 settembre 2022

Eurospin consolida la presenza in Veneto con uno store a Grezzana (Vr). Dal canto suo, Cia-Conad prosegue lo sviluppo di Spazio Conad con un punto di vendita a Ronchi dei Legionari (Go)

EUROSPIN

Via Fusina 13

Grezzana (Vr)

Eurospin

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in un'area centrale e risponde alla filosofia dell'insegna con una proposta di freschi di ortofrutta, pane e carne confezionati.

Offerta

La proposta di questo store, in linea con la tradizione della catena, comprende migliaia di referenze food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

SPAZIO CONAD

Via Pietro Micca 19

Ronchi dei Legionari (Go)

4.500 mq

Cia-Conad

Data di apertura

7 settembre 2022

Format e location

Lo store rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20. Oltre 700 i posti auto nel parcheggio.

Addetti e casse

In totale sono 16 le casse a disposizione, di cui 11 tradizionali, tre self service e due destinate agli utenti del terminale Spesa smart.