Sviluppo rete in Area 2 dall’11 al 18 marzo 2022

Avanza veloce la formula discount che si espande in più aree. In's Mercato (Gruppo Pam) rinnova lo store di San Giorgio di Nogaro (Ud) e Penny Market (Rewe) arriva a Carpi (Mo)

IN'S MERCATO

Via del Macello

San Giorgio di Nogaro (Ud)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il gruppo sta procedendo al restyling della sua rete introducendo reparti considerati strategici come quello di In's Forno dedicato alla panetteria. In questo store sono presenti anche gastronomia e pescheria che completano l'area freschi dove sono attivi anche i reparti di macelleria e ortofrutta.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PENNY MARKET

Via Carlo Marx 105

Carpi (Mo)

900 mq

Penny Market

DATA DI APERTURA

3 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna ha riqualificato l'area ex Molly e ha realizzato un punto di vendita in linea con il format moderno. Il locale adotta soluzioni ecosostenibili.

OFFERTA

Propone oltre 2.000 referenze tra dry e freschi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13 e 15-19.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.