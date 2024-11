Sviluppo rete in Area 2 dall’8 al 15 novembre 2024

Md apre a Savignano sul Rubicone (Fc) il primo discount della città, secondo in provincia. Spazio Conad (Cia-Conad) arriva invece a Forlimpopoli (Fc)

MD

Via Pio La Torre

Savignano Sul Rubicone (Fc)

1.889 mq

Md spa

Data di apertura

5 novembre 2024

Format e location

È il primo discount dell’insegna nel comune romagnolo, il secondo a Forlì-Cesena e il 28° in Emilia-Romagna. Sorge in un immobile di proprietà Md che ha voluto riqualificare un terreno incolto posto all'inizio della zona artigianale/industriale ai margini del tessuto residenziale di Savignano. Si sviluppa su sei corsie.

Offerta

Rispecchia la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20. Nel parcheggio ci sono 142 posti auto.

Addetti e casse

Dà lavoro a 34 persone e dispone di cinque casse.

SPAZIO CONAD

Via XXV Ottobre 4

Forlimpopoli (Fc)

4.500 mq

Cia-Conad

Data di apertura

31 ottobre 2024

Format e location

Si trova all’interno del centro commerciale Le Fornaci.

Offerta

Come sempre un’attenzione particolare è riservata ai prodotti locali come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Inoltre: macelleria, con lavorazione tradizionale in osso e banco servito, la pescheria, la panetteria con pane fresco preparato ogni giorno dai fornai Conad, il reparto pasticceria e la gastronomia con una vasta scelta di pietanze calde e fredde. L’offerta si completa con reparti non alimentari, come tessile, casalingo, cancelleria, giocattoli, brico e libri, e corner dedicati a piante e fiori, bottega del caffè, dolci, sapori dal mondo, enoteca e profumeria.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30.

Addetti e casse

In organico 88 persone.