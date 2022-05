Sviluppo rete in Area 3 dal 13 al 20 maggio 2022

La rete discount di Eurospin si espande a Bistrò Settimo San Pietro (Ca). Cresce anche Lidl che ad Ancona propone il format moderno e attento all'ambiente

EUROSPIN

Via Altiero Spinelli

Bistrò Settimo San Pietro (Ca)

Eurospin

DATA DI APERTURA

19 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con la consueta formula della catena.

OFFERTA

Lo store, insieme al tradizionale assortimento dell'insegna, dispone del servizio ristorazione con colazioni, pranzi e cene.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7-23; domenica 8-23.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via della Montagnola 30

Ancona

1.400 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

12 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store sostituisce il precedente Lidl di Via Flaminia, aperto al pubblico oltre 20 anni fa e ormai non più rispondente all'immagine aziendale. È stato progettato secondo i canoni del format moderno e con soluzioni green. È dotato di un impianto fotovoltaico da 215 kW.

OFFERTA

Ha in assortimento oltre 3.500 referenze sia food che non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20. Ha un parcheggio seminterrato con oltre 100 posti auto e un parcheggio scoperto all’esterno dotato di rastrelliere per biciclette e di un una colonnina per la ricarica gratuita di auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.