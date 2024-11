Sviluppo rete in Area 3 dal 15 al 22 novembre 2024

Conad Nord Ovest rinnova il supermercato Conad City di Cecina (Li) dove riorganizza gli spazi e amplia l'offerta con prodotti ready to eat. Penny. rafforza la presenza a Roma

CONAD CITY

Via 2 Giugno

Cecina (Li)

400 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

15 novembre 2024

Format e location

I reparti sono stati riorganizzati in modo da migliorare la percorribilità e l’esperienza di spesa, oltre che per arricchire l’assortimento come nel caso dell’ortofrutta. In gastronomia è stata rafforzata l’offerta di referenze “ready to eat” e inseriti girarrosto e pizzeria.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.15; domenica 8-13 e 16.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY.

Via Fiorentini

Roma

520 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

19 novembre 2024

Format e location

Il negozio è posizionato ad angolo tra Via Fiorentini e Via Bergamini, nella parte est della città. Si rafforza pertanto la presenza del brand in zona Tiburtina, dopo l’apertura dello scorso anno in Via Cave di Pietralata. È il 27esimo discount dell’insegna nella Capitale.

Offerta

Dispone di circa 2.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

Impiega nove collaboratori.