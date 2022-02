Sviluppo rete in Area 3 dal 18 al 25 febbraio 2022

COAL IL MARKET

Via Francesca 39

Fano (Pu)

500 mq

Coal (VéGé)

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è adiacente a Piazza XX Settembre.

OFFERTA

Dispone di una proposta fresca ampia con 300 item per ortofrutta, macelleria, panetteria, salumeria e gastronomia.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8.30-13. Accetta buoni pasto e consente l'accesso agli animali.

ADDETTI E CASSE

Impiega 15 addetti e opera con quattro casse.

LIDL

Via Oristano

Cascina (Pi)

1.200 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna entra in città con il suo primo store, situato di fronte all'immobile commerciale ex Desio&Robé. L'edificio rientra in classe energetica A+++ e dispone di un impianto fotovoltaico da 167kw. L'ingresso è sull'ortofrutta.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale offerta dell'insegna con spazio al bio e al freefrom.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Utilizzabile in questo store l'app Lidl Plus per smartphone. Nel parcheggio sono disponibili 110 posti auto e una colonnina pe rla ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono stati assunti 15 collaboratori.

TIGRE AMICO

Via Adriatica 5

Termoli (Cb)

300 mq

Gruppo Gabrieli

DATA DI APERTURA

19 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita, storico per la città, è stato soggetto a lavori di ristrutturazione che lo hanno allineato alla moderna immagine dell'insegna.

OFFERTA

Dispone di 7.300 referenze food di cui 1.200 freschi e focalizzato sui localismi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16.30-20; domenica 9-12.30.

ADDETTI E CASSE

Vi lavorano sette addetti.