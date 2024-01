Sviluppo rete in Area 3 dal 19 al 26 gennaio 2024

Conad Nord Ovest si rafforza a Empoli con un supermercato Conad, quinta apertura in provincia dall'inizio dell'anno. Multicedi (VéGé) consolida la presenza di Decò a Roma

CONAD

Via Limitese

Empoli

700 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

22 gennaio 2024

Format e location

Quinta apertura da inizio dell'anno nell'empolese per l'insegna che si consolida in provincia. Con questa apertura sale a 197 il numero di store nella regione.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna con ampio spazio ai freschi (ortofrutta, macelleria, panetteria, pescheria e pasticceria), area healthy e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Impiega 15 addetti e dispone di quattro casse tradizionali.

DECO'

Corso d'Italia 32/F

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

24 gennaio 2024

Format e location

Lo store si trova non lontano da Villa Borghese e Porta Pia, in un'area densamente trafficata.

Offerta

Tradizionale offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.