Conad Adriatico inaugura un supermercato di 1.025 mq a Camerino (Mc), mentre Md rinnova e amplia il discount di Valledoria (Ss) passato da 400 a 800 mq

CONAD

Via D’Accorso 1

Camerino (Mc)

1.025 mq

Conad Adriatico

Data di apertura

18 novembre 2026

Format e location

Replica la consueta formula.

Offerta

L'offerta valorizza le filiere agroalimentari locali con oltre 150 referenze della tradizione gastronomica marchigiana. I reparti combinano il servizio dei banchi tradizionali con la comodità del libero servizio e del take-away: si spazia dall'ortofrutta (con referenze di stagione, biologiche, nichel free, preparati, frutta secca e legumi) alla gastronomia calda e fredda, fino al banco assistito per pane, pizza e pasticceria.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Sono accettati buoni pasto cartacei ed elettronici e sono disponibili due carrelli dedicati al trasporto dei cani.

Addetti e casse

Impiega 16 addetti ed è dotato di 4 casse tradizionali.

MD

Via Ampurias

Valledoria (Ss)

800 mq

Md

Data di apertura

20 novembre 2026

Format e location

Si trova in località San Pietro a Mare, completamente ristrutturato e ampliato. Il nuovo discount si rivolge a un bacino d’utenza di circa 7 mila abitanti, che durante l’estate cresce grazie alla forte vocazione turistica della zona. La riapertura valorizza una struttura con una storia particolare: l’immobile ospitava in passato una discoteca, poi parzialmente trasformata in un discount a insegna LD Market e successivamente MD, con circa 400 metri quadrati di superficie. L’85% della superficie commerciale è dedicata ai prodotti alimentari e il 15% al non food. Il negozio, a pianta quadrata, è organizzato su 9 corsie.

Offerta

L’offerta comprende macelleria con laboratorio a vista e gastronomia con banco assistito; reparto ittico con prodotti confezionati a libero servizio e il pane confezionato

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16.30-20. Nel parcheggio sono disponibili 80 posti auto.

Addetti e casse

Il negozio dà lavoro a 16 dipendenti con un’età media di 35 anni, tutti residenti a Valledoria e nelle località limitrofe, e dispone di 4 casse