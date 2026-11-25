CONAD
Via D’Accorso 1
Camerino (Mc)
1.025 mq
Conad Adriatico
Data di apertura
18 novembre 2026
Format e location
Replica la consueta formula.
Offerta
L'offerta valorizza le filiere agroalimentari locali con oltre 150 referenze della tradizione gastronomica marchigiana. I reparti combinano il servizio dei banchi tradizionali con la comodità del libero servizio e del take-away: si spazia dall'ortofrutta (con referenze di stagione, biologiche, nichel free, preparati, frutta secca e legumi) alla gastronomia calda e fredda, fino al banco assistito per pane, pizza e pasticceria.
Servizi
Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Sono accettati buoni pasto cartacei ed elettronici e sono disponibili due carrelli dedicati al trasporto dei cani.
Addetti e casse
Impiega 16 addetti ed è dotato di 4 casse tradizionali.
MD
Via Ampurias
Valledoria (Ss)
800 mq
Md
Data di apertura
20 novembre 2026
Format e location
Si trova in località San Pietro a Mare, completamente ristrutturato e ampliato. Il nuovo discount si rivolge a un bacino d’utenza di circa 7 mila abitanti, che durante l’estate cresce grazie alla forte vocazione turistica della zona. La riapertura valorizza una struttura con una storia particolare: l’immobile ospitava in passato una discoteca, poi parzialmente trasformata in un discount a insegna LD Market e successivamente MD, con circa 400 metri quadrati di superficie. L’85% della superficie commerciale è dedicata ai prodotti alimentari e il 15% al non food. Il negozio, a pianta quadrata, è organizzato su 9 corsie.
Offerta
L’offerta comprende macelleria con laboratorio a vista e gastronomia con banco assistito; reparto ittico con prodotti confezionati a libero servizio e il pane confezionato
Servizi
Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16.30-20. Nel parcheggio sono disponibili 80 posti auto.
Addetti e casse
Il negozio dà lavoro a 16 dipendenti con un’età media di 35 anni, tutti residenti a Valledoria e nelle località limitrofe, e dispone di 4 casse