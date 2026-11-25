L'ampliamento della superficie, passata da 2.600 a 4.350 mq, ha permesso di inserire parafarmacia, enoteca, i reparti di carne e pesce oltre al Bar Atlantic dotato di giardino d'inverno climatizzato

Inaugurato per la prima volta l’11 aprile 1994, il superstore Esselunga di Gessate (Mi), in via della Filanda 1, riapre con un'immagine rinnovata e una superficie più ampia grazie all'accordo con Sviluppo Immobiliare Corio, precedente proprietaria dell’area adiacente al supermercato, che ha permesso di unificare i due immobili che formavano il centro commerciale Orologio.

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Il superstore

La superficie di vendita passa da 2.600 a 4.350 mq

In assortimento oltre 20.000 referenze

In organico 145 persone (con un incremento di quasi 50 lavoratori rispetto alla chiusura temporanea dello scorso mese di aprile)

(con un incremento di quasi 50 lavoratori rispetto alla chiusura temporanea dello scorso mese di aprile) Presente il Bar Atlantic con 200 posti a sedere

Il parcheggio comprende 542 posti auto complessivi, di cui 198 al piano terra, con colonnine per la ricarica elettrica, e 344 al primo piano interrato.

L'ampliamento della superficie ha permesso, prima di tutto, di inserire parafarmacia ed enoteca (che dispone di 800 etichette) oltre al Bar Atlantic con un'area esterna al negozio pensata per essere vissuta tutto l'anno perché nei mesi freddi si trasforma in un guardino d'inverno climatizzato, mentre in galleria è stata inserita anche la nuova nuova profumeria eb, la rete di beauty store di Esselunga già presente in oltre 50 negozi. Come da consuetudine, i freschi rappresentano il cuore dell'offerta collocati in una piazza con banchi serviti perimetrali e vasche per il take away in posizione centrale a completamento dell'assortimento. Il restyling ha permesso di potenziare la gastronomia, situata di fronte alla pasticceria Elisenda e alla panetteria, ora dotata anche di panificazione interna. Ad ampliare ulteriormente la proposta sono i banchi assistiti dei reparti Pesce e Carne.

Sono stati inoltre ampliati gli spazi espositivi dedicati alle promozioni e potenziati i servizi nell’area casse, con interventi su casse tradizionali, self-checkout e self-payment.

Il Locker, già presente nel punto di vendita, è stato mantenuto e ricollocato nell’area del parcheggio frontale, garantendone la continuità.

La ristorazione

Il Bar Atlantic conferma la sua offerta con un servizio completo che comprende prime colazioni, pranzi, aperitivi, secondo ricette a base di ingredienti selezionati e che provengono direttamente dai negozi Esselunga.