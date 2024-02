Sviluppo rete in Area 3 dal 23 febbraio all’1 marzo 2024

Conad Nord Ovest si rafforza in Toscana con l'apertura di un Conad Superstore a Pietrasanta (Lu), in linea con il format classico

CONAD SUPERSTORE

Via Aurelia Sud

Pietrasanta (Lu)

2.000 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

22 febbraio 2024

Format e location

Il supermercato si trova in località Osterietta e adotta soluzioni green per il risparmio energetico.

Offerta

L'offerta dedica spazio all'area I Nostri Ori, piatti pronti in gastronomia, grazie all’introduzione della nuova cucina interna, ortofrutta, dotata del servizio di taglio ananas self-service; pescheria, nella duplice funzionalità servita e a libero servizio, macelleria, con piatti “ready to cook”; panetteria e pasticceria.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 325 posti auto. Attivo il servizio ordina e ritira, effettua il pagamento di bollettini postali, consente le ricariche telefoniche.

Addetti e casse

Impiega 85 addetti. Dispone di sette casse tradizionali, sei self, una corsia pass pay, sei torri di pagamento e 16 carrelli intelligenti.