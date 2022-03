Sviluppo rete in Area 3 dal 25 marzo all’1 aprile 2022

Sardegna Più (Coop Master di sardegna) si rafforza nell'Isola con uno store Coop a Sanluri (Ca). Cresce l'offerta discount di Dpiù a Veroli (Fr) e di Lidl a Falconara Marittima (An)

COOP

Via Manna Porcilis

Sanluri (Ca)

1.300 mq

Sardegna Più (Coop Master di Sardegna)

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Situato nella ex strada statale 131 al chilometro 43,2. Lo store fa parte di una struttura multifunzionale.

OFFERTA

Ampia proposta di freschi e freschissimi con gastronomia, salumeria, ortofrutta e panetteria a cui si aggiunge un'offerta grocery e non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.45 e 17-20. Disponibili i servizi Too Good To Go, il Click and Collect e lo shoponline per la consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

DPIU'

Via Sant'Angelo in Villa 15

Veroli (Fr)

Dpiù

DATA DI APERTURA

11 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è stato realizzato in un'area periferica.

OFFERTA

L'assortimento rispecchia la formula dell'insegna con una proposta di freschissimi: gastronomia, ortofrutta, macelleria, panetteria. Ampio spazio ai prodotti tipici e del territorio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Marconi 35

Falconara Marittima (An)

1.300 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

24 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store sorge alle porte del quartiere Case U.N.R.R.A. e sostituisce il precedente punto di vendita aperto nel 2008 nella stessa via. La struttura è dotata di un impianto fotovoltaico da oltre 172 kW.

OFFERTA

L'assortimento comprende oltre 3.500 prodotti food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20. Il parcheggio con oltre 100 posti auto è dotato di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche e di un giardino secco per un ridotto consumo di acqua.

ADDETTI E CASSE

Nel team di lavoro sono stati introdotti quattro neo assunti.