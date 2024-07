Sviluppo rete in Area 3 dal 28 giugno al 5 luglio 2024

Conad Nord Ovest rinnova il supermercato di Castiglione della Pescaia (Gr). Pam local si rafforza a Roma con un punto di vendita in via Fermi

CONAD

Strada Provinciale del Padule

Castiglione della Pescaia (Gr)

1.000 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

27 giugno 2024

Format e location

Lo store si trova nell’Area ex-Paoletti e riapre rinnovato, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana. Inserite attrezzature per il risparmio energetico.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-21. Dispone di un parcheggio esterno con 100 posti auto, di un parcheggio sotterraneo con 60 posti auto, di una scala mobile e di un ascensore per l’accesso diretto al supermercato. Accetta i buoni pasto, effettua il servizio di spesa online con consegna a domicilio, consente il pagamento dei bollettini e di effettuare le ricariche telefoniche, è dotato di Wi-Fi e garantisce l’accesso agli animali domestici grazie all’apposito carrello.

Addetti e casse

Conta quattro casse tradizionali, quattro casse Self e due casse Spesa al Volo. Assunti 61 addetti.

PAM LOCAL

Via Enrico Fermi 29

Roma

Pam Panorama

Data di apertura

22 giugno 2024

Format e location

Lo store sorge nel quartiere Marconi, noto per la sua vivacità e per la forte presenza di attività commerciali, ristoranti e servizi ben collegati con il resto della città.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.