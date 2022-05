Sviluppo rete in Area 3 dal 29 aprile al 6 maggio 2022

Unicoop Firenze sperimenta il format autism friendly nel capoluogo toscano. Anche Dpiù e Pam local si espandono in Toscana, rispettivamente a Lucca e Firenze. Multicedi (VéGé) potenzia l'insegna Decò ad Anagni (Fr)

COOP.FI

Via Caracciolo

Firenze

1.350 mq

Unicoop Firenze

DATA DI APERTURA

21 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita propone soluzioni pensate per facilitare il percorso di spesa alle persone autistiche.

OFFERTA

Ampia proposta di freschi con un focus sui localismi. Disponibile anche un’offerta dedicata al benessere che comprende: integratori, parafarmaci, prodotti senza glutine e free from in generale.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-13. Ha un parcheggio interrato da 60 posti. Nel punto di vendita è previsto il pagamento delle utenze, il servizio Pago Pa e la vendita di ricariche telefoniche dei principali operatori di telefonia mobile.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

DECO' MARKET

viale Regina Margherita 8

Anagni (Fr)

250 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

29 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Conferma le direttive del tradizionale format dell'insegna.

OFFERTA

Conta 5.000 referenze, con assortimento tarato sui bisogni essenziali di spesa e un orientamento al fresco quotidiano.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13. Propone tra i servizi lo sconto per gli over 65 il giovedì.

ADDETTI E CASSE

Lo store è dotato di due casse e dà lavoro a dieci persone.

DPIU'

Strada provinciale 1 al civico 388

Lucca

Dpiù Italia

DATA DI APERTURA

2 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, realizzato in linea con il format della catena, si trova in periferia.

OFFERTA

Ampio spazio ai freschi con una proposta di prodotti anche non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PAM LOCAL

Viale Mazzini 15/R

Firenze

Pam Panorama

DATA DI APERTURA

28 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Sorge in un quartiere residenziale di Firenze a pochi passi da Piazza Oberdan, che collega le strade dello shopping più frequentate della città e rispecchia la formula di prossimità dell'insegna.

OFFERTA

Offre una vasta gamma di prodotti italiani e a Km 0, insieme a una proposta Food to Go, confezioni

monoporzione e una vasta scelta di piatti pronti.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

ADDETTI E CASSE

nd