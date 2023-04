Sviluppo rete in Area 3 dal 31 marzo al 7 aprile 2023

Abbi Group rafforza la rete in Sardegna con un supermercato Eurospar a Capoterra (Ca) mentre Eurospin potenzia la formula discount a Ceprano (Fr)

EUROSPIN

Via della Stazione 7

Ceprano (Fr)

Eurospin

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

Il discount riapre dopo i lavori di restyling. Si trova non lontano dal campo sportivo del paese.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19.30.

Addetti e casse

Impiega dieci addetti.

EUROSPAR

Via Lampedusa 29

Capoterra (Ca)

Abbi Group

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

Lo store si trova all'interno del centro commerciale I Gabbiani ed è sgtato ristrutturato per consentire una ,migliore disposizione degli spazi espositivi. Rinnovati gli spazi della panetteria e della pasticceria fresca così come della gastronomia. Inserito un nuovo spazio dedicati ai surgelati con un banco sfuso.

Offerta

Tipica proposta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22. Questo store aderisce al progetto Too Goo To Go.

Addetti e casse

Non disponibile.