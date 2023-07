Sviluppo rete in Area 3 dall’1 al 7 luglio 2023

Tripletta di aperture nella Capitale per Tigre (Magazzini Gabrielli) nell'ambito dell'acquisizione da Distribuzione Roma. Gli store si trovano in via Ferrari, via Tacito e via Alberico II

TIGRE

Via Tacito 90

200 mq

Roma

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

3 luglio 2023

Format e location

Nell'ambito dell'acquisizione da Distribuzione Roma, Magazzini Gabrielli apre nuovi store consolidando la sua presenza nella Capitale.

Offerta

Propone un assortimento completo, comprese le linee esclusive Selezione Qualità, che identifica prodotti freschi e freschissimi nei reparti Ortofrutta, Macelleria, Pescheria, Formaggi e Banco Taglio e Fatti Buoni. Si aggiungono gli oltre duemila prodotti Consilia, la marca del distributore SUN (Supermercati Uniti Nazionali), consorzio al quale Magazzini Gabrielli aderisce.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via Alberico 3

Roma

270 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

3 luglio 2023

Format e location

Il gruppo completa la metamorfosi di 39 store acquisiti rafforzando la presenza a Roma.

Offerta

Segue le direttive dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via Giuseppe Ferrari 16

Roma

490 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

3 luglio 2023

Format e location

Il gruppo allinea il punto di vendita alla consueta formula Tigre.

Offerta

Fedele alla tradizionale offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.