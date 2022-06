Sviluppo rete in Area 4 dal 10 al 17 giugno 2022

Lidl cresce in Campania con un punto di vendita a Santa Maria Capua Vetere (Ce) mentre Multicedi (VéGé) punta sul format Market Decò a Modugno (Ba) e Stornarella (Fg)

LIDL

Via Galatina 324/A

Santa Maria Capua Vetere (Ce)

1.300 mq

Lidl

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Lo store sorge a pochi passi dalla rotonda all’incrocio con via Giuseppe Castaldo ed è il sesto store dell’insegna nel Casertano. Il locale è in classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 184 kw.

Offerta

L'assortimento comprende oltre 3.500 articoli food e non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22. Il parcheggio dispone di 120 posti auto e di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

Addetti e casse

Sono state assunte 11 persone.

MARKET DECO'

Via Paradiso 16

Modugno (Ba)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

10 giugno 2022

Format e location

Lo store si trova in periferia, non lontano dallo svincolo dell'Autostrada Adriatica.

Offerta

Ampia offerta alimentare con una selezione di non alimentare e focus su freschi e mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30. Propone sconto del 10% agli over 65 tutti i giovedì.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO'

Via Stornara

Stornarella (Fg)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

31 maggio 2022

Format e location

Il punto di vendita è ubicato nella prima periferia urbana, non lontano dal capo sportivo comunale.

Offerta

Migliaia di referenze selezionate, con una particolare attenzione per le eccellenze e le specialità locali e una proposta non food.

Servizi

Orario: lun-sab 7.15-13.30 e 17-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.