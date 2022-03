Lidl: le iniziative per i 30 anni di attività in Italia

Il primo punto di vendita Lidl nel nostro Paese fu inaugurato nel 1992 ad Arzignano (Vi). nei 30 anni successivi l'insegna ha fortificato la rete sul territorio italiano consolidandosi con 700 punti di vendita in tutte le aree Nielsen. Per celebrare questo traguardo, Lidl ha messo a punto il programma Insieme da 30 anni che partirà oggi, 7 marzo, e si svilupperà con una serie di eventi, promozioni e comunicazioni multicanale.

Innanzitutto partirà il concorso Spesa per 30 anni, attivo fino al 5 aprile e dedicato a tutti i clienti Lidl che potranno partecipare tramite l'app Lidl Plus (il programma fedeltà completamente digitale lanciato a inizio 2021). Per aderire basta effettuare una spesa minima da 30 euro e passare in cassa la carta digitale Lidl Plus. Ogni giorno, nel corso della durata del concorso, verranno estratti 10 buoni spesa da 100 euro, mentre

con l'estrazione finale un fortunato vincitore si aggiudicherà il super premio Una spesa per 30 anni pari a 156.000 euro in buoni spesa Lidl.

Inoltre, per tutto il mese di marzo, i clienti Lidl potranno approfittare di offerte e sconti. Tra le attività anche la speciale promozione Super Offerte fino al -30%, una selezione di 30

articoli selezionati e scontati. Dal 14 marzo avrà inizio la promozione 30 anni di convenienza, 30 anni di qualità con sconti fino al 30% sui migliori prodotti a marchio Lidl. Le attività promozionali proseguiranno lungo il corso di tutto l’anno con altre iniziative.