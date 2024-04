Sviluppo rete in Area 4 dal 12 al 19 aprile 2024

Nuovo Conad Superstore a Capodrise (Ce) realizzato dal gruppo Balos Retail (Pac2000A Conad). Invece, Multicedi (VéGé) rafforza la rete Decò a Secondigliano (Na)

CONAD SUPERSTORE

Via Retella

Capodrise (Ce)

2.500 mq

Balos Retail (Pac2000A Conad)

Data di apertura

9 aprile 2024

Format e location

Il percorso si articola in 12 corsie espositive. Ad ingresso il nuovo reparto di Piante e fiori in stile serra che apre l'area freschi dotata di banchi serviti sul perimetro e vasche take away promozionali e laboratori a vista.

Offerta

In assortimento 25.000 referenze

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

Impiega 85 addetti e dispone di otto casse tradizionali e quattro self check out.

DECO’

Via del Trentino 34

Secondigliano (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

11 aprile 2024

Format e location

Il supermercato si trova in una zona residenziale.

Offerta

L’assortimento rispecchia la tradizionale offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-14.

Addetti e casse

In barriera due casse.