Sviluppo rete in Area 4 dal 15 al 22 luglio 2022

Cresce la presenza di Decò (Multicedi) a Marano di Napoli (Na) e di Tigre (Gabrielli) a Tagliacozzo (Aq). Despar Centro Sud investe sul restyling della rete con il Format 35 proposto nell'Interspar di San Giovanni Rotondo (Fg)

DECO'

Via Puccini 70/74

Marano di Napoli (Na)

700 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

12 luglio 2022

Format e location

L'ex punto di vendita SèBon cambia insegna e viene adattato al format Decò.

Offerta

L'assortimento è formato da 7.000 articoli food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 7.30-14.30.

Addetti e casse

In organico sei collaboratori e in barriera due casse.

INTERSPAR

Viale della Gioventù

San Giovanni Rotondo (Fg)

1.400 mq

Despar Centro Sud

Data di apertura

20 luglio 2022

Format e location

Lo store è stato ristrutturato secondo il progetto di remodelling Format 35, il concept proposto da Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International.

Offerta

Rinnovati tutti i reparti freschi con un'offerta di ortofrutta e gastronomia, macelleria, pescheria. Completano l'offerta l'enoteca, lo spazio festa, l'area ristoro.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via Tiburtina Valeria

Tagliacozzo (Aq)

500 mq

Gruppo Gabrielli

Data di apertura

14 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova al Km 100, realizzato secondo i canoni dell'insegna.

Offerta

Il supermercato dispone di 9.500 referenze di cui 1.300 freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da nove addetti.