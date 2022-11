Sviluppo rete in Area 4 dal 18 al 25 novembre 2022

Etè (Moderna 2020-VéGé) si rafforza a Salerno. Dal canto suo, Retail Pro potenzia la presenza dell'insegna Pam a Bellona (Ce)

ETE'

Via Settimio Mobilio 121

Salerno

1.000 mq

Moderna 2020 (VéGé)

Data di apertura

10 novembre 2022

Format e location

Lo store si trova in un'area centrale della città e rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Offerta

L'assortimento è in linea con la tradizione della catena.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-13.30 e 17-21.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM

Via Aldo Moro 35

Bellona (Ce)

380 mq

Retail Pro (Pam Panorama)

Data di apertura

18 novembre 2022

Format e location

Lo store si trova in pieno centro cittadino, non lontano dal Comune del paese.

Offerta

Rispecchia la tradizionale formula di vicinato dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-ven 7.30-21. domenica 7.30-13.30. E' attivo il servizio di To good to go.

Addetti e casse

Non disponibile.