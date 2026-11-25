In linea con un piano di ammodernamento generale, lo store NaturaSì di Sacile (Pn) inserisce lo spazio SaluteSì e l'area di ristorazione self service

Nuovo look per il supermercato NaturaSì di Sacile (Pn), situato in viale della Repubbilca, guidato da Emanuela e Nicoletta Zamberlan, che riapre al pubblico con alcune novità rispetto al passato.

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Lo store

Si sviluppa su 380 mq

Aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 9 alle 19.30.

Tra le novità c'è il Bio Bistrot, uno spazio da 30 posti con un menu incentrato sul biologico e sull’alimentazione consapevole, aperto dal lunedì al sabato fino alle 15, con un'offerta che comprende colazioni e pranzi in formula self service, con portate cotte e crude “a peso”, come cereali, verdure e polpettine bio. L'area del bistrot è caratterizzata dal mosaico che decora la parete, progettato e realizzato dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Pn), una delle eccellenze artigiane più note della regione e oggi un punto di riferimento internazionale per la formazione nell’arte musiva.

All’interno del negozio è inoltre attivo anche SaluteSì, uno spazio dedicato alla cura della persona, con soluzioni naturali per il benessere ed esperti a disposizione su prenotazione.

La sostenibilità

In linea con la filosofia dell’insegna, lo store è stato progettato con una forte attenzione alla sostenibilità. L'intervento di ristrutturazione ha privilegiato materiali ecocompatibili, come pitture ecologiche, intonaci in terra cruda e arredi in legno. Il punto di vendita è alimentato al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili. Sul fronte impiantistico, la climatizzazione è affidata a pompe di calore ad alta efficienza, mentre gli impianti di refrigerazione utilizzano CO₂ naturale: una soluzione che, a differenza dei tradizionali gas fluorurati (HFC), non danneggia lo strato di ozono e riduce al minimo l’impatto sull’effetto serra. A completare l’impegno green, l’installazione esterna di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici.