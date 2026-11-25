A Milano to.market, con 22 negozi, punta su piatti pronti, partnership e relazione con il cliente. La strategia del ceo Mattia Ballabio

"Un’azienda -spiega Mattia Ballabio, fondatore e ceo di to.market- diventa rilevante quando non si limita a vendere prodotti, ma diventa utile nella vita delle persone". È il principio alla base della strategia dell’insegna milanese, che con una rete di 22 punti di vendita cerca di distinguersi in un contesto competitivo come quello della prossimità urbana. La proposta si sviluppa attraverso assortimenti differenziati per singolo negozio, collaborazioni con aziende specializzate, attenzione al servizio e un rapporto diretto con i clienti.

L’obiettivo è offrire un’esperienza di acquisto rapida, senza rinunciare alla qualità e alla varietà. Accanto al format tradizionale dei supermercati urbani, to.market sviluppa una formula più orientata alla convenience nelle stazioni ferroviarie. Oltre ai negozi già presenti, è prevista anche un’apertura nella stazione di Milano Garibaldi.

Piatti pronti e assortimenti su misura

Uno degli elementi centrali dell’offerta è il reparto dei piatti pronti, che può arrivare a comprendere fino a 130 referenze, articolate in quattro proposte per rispondere a esigenze e fasce di prezzo differenti. L’insegna propone prodotti di Viva, Erbert e The Longevity Kitchen, inserita in assortimento lo scorso settembre, insieme a una linea a marchio to.market realizzata da produttori artigiani specializzati.

L’offerta comprende inoltre menu per colazione, pranzo e cena, pensati per diversi stili alimentari e proposti a prezzi compresi tra 8 e 10 euro. La ricerca di soluzioni legate al benessere alimentare si riflette anche nello spazio riservato al plant based, presente sia nei piatti pronti sia nei prodotti confezionati, con una visibilità dedicata a scaffale. L’attenzione ai nuovi consumi coinvolge anche altre categorie, tra cui le granole.

La distintività passa anche dalla selezione enologica: l’enoteca propone alcune etichette tipiche del mondo della ristorazione, mantenendo prezzi accessibili.

Partnership e relazione con il cliente

Per un’insegna delle dimensioni di to.market, le collaborazioni rappresentano uno strumento per ampliare competenze e assortimenti. "Per una realtà delle nostre dimensioni -spiega Ballabio-, intercettare i cambiamenti significa anche saper costruire collaborazioni con le aziende. Si tratta di una leva importante per allargare competenze e assortimenti, oltre che sperimentare nuove realtà".

Tra le partnership più consolidate c’è quella con Cortilia, nata anche per rafforzare la proposta premium attraverso un assortimento articolato in diverse categorie. La collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi porta invece contenuti di educazione alimentare direttamente nei negozi, con informazioni utili a orientare le scelte dei consumatori. Con LifeGate l’attenzione si concentra sulla sostenibilità, attraverso la misurazione dell’impatto ambientale di alcune categorie, tra cui carne e legumi.

Con Nestlé è stata sviluppata un’area caffè che offre una selezione di qualità, con chicchi macinati al momento. Il progetto prevede inoltre iniziative di supporto agli agricoltori dei Paesi produttori.

Un altro elemento della strategia riguarda il ruolo delle persone. Le casse tradizionali, cui l’insegna continua a riservare particolare attenzione, restano un punto di contatto importante per mantenere la relazione con il cliente. A questa scelta si affiancano shopper da collezione, sempre diverse, e degustazioni organizzate nei punti vendita che dispongono di spazi adeguati. È il caso del supermercato di via Pirelli, dove vengono periodicamente proposti momenti di assaggio e scoperta di nuovi prodotti.

Una strategia che mette al centro il rapporto umano, sintetizzato da Ballabio nella definizione del cliente come "il nostro azionista numero uno".