Sviluppo rete in Area 4 dal 21 al 28 gennaio 2022

ARD DISCOUNT

via Maregrosso

Messina

1.568 mq

Ergon

DATA DI APERTURA

14 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia la formula tipica dell'insegna. Lungo il percorso grande enfasi alle offerte, comunicate da cartelli a scaffale.

OFFERTA

Fornisce un assortimento completo che mira a coniugare qualità e convenienza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Opera con cinque casse.

ARD DISCOUNT

Viale Annunziata 106

Messina

288 mq

Ergon

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Rimane fedele al format dell'insegna.

OFFERTA

Propone in assortimento una proposta di food e non food utile a soddisfare le esigenze di una spesa giornaliera.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

In barriera attive due casse.

ALTASFERA

Via Don Blasco 59

Messina

1.380 mq

Ergon

DATA DI APERTURA

5 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Si allinea alla tradizione dell'insegna con spazi e corsie ampi e banchi freschissimi perimetrali.

OFFERTA

Propone un'offerta cash and carry destinata ai professionisti del settore horeca.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-19; domenica 8.30-13.30

ADDETTI E CASSE

Dispone di quattro casse.

ALTASFERA

Strada statale 114

Pistunina (Me)

1.121 mq

Ergon

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova al km 4,800, in un borgo costiero non lontano da Messina.

OFFERTA

L'area freschissimi comprende ortofrutta, macelleria, salumi e formaggi con un occhio di riguardo verso le produzioni locali di eccellenza. Presente uno spazio per gli accessori non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega quattro persone.

DODECA'

Via Padula 149

Casoria (Na)

800 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

20 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Tra i reparti specializzati, la panetteria nella quale è gestito l’intero processo di panificazione. Seguono macelleria, gastronomia con cucina, pescheria, ortofrutta. Presente l'enoteca.

OFFERTA

L’assortimento conta circa 7.000 referenze tra cui 1.000 articoli a marchio Decò. Presenti anche i prodotti di linea premium Gastronauta, mdd di Decò Italia.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30. Lo store è fornito di un distributore di bevande calde e un eco compattatore con la collaborazione con Coripet. Il giovedì previsto lo sconto del 10% per gli over 65. Il punto di vendita garantisce anche il servizio di consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Gli addetti sono al momento 20 ma potrebbero esserci ulteriori assunzioni nei prossimi mesi. È dotato di cinque casse.