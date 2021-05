Multicedi (VéGé) potenzia l’insegna Dodecà

Prosegue l'espansione in Puglia della catena Dodecà che potenzia la sua presenza in Puglia con un'apertura a Bari, in Corso Vittorio Emanuele II 70, sviluppato da Multicedi (VéGé) su una superficie di 700 mq.

“Lo sviluppo in Puglia della nostra azienda è parte di un piano strategico di espansione territoriale iniziato circa due anni fa e solo parzialmente ritardato dagli effetti della pandemia -spiega Giuseppe D’Angelo, direttore generale Multicedi-. Il programma prevede l’impiego di risorse per la crescita anche nelle altre regioni limitrofe alla Campania, come Lazio, Abruzzo, Basilicata e Molise. In Puglia, già da mesi, abbiamo tessuto una serie di partnership che consolideranno la nostra presenza nel territorio, con almeno 30 negozi

entro quest’anno. Abbiamo programmato anche investimenti immobiliari per la realizzazione di asset commerciali in alcune zone strategiche. Da questa settimana saremo presenti in Puglia anche con il nostro format più giovane, a insegna Dodecà, che in Campania sta già registrando risultati lusinghieri".

Riguardo a questo format, D'Angelo aggiunge: "Parliamo di un EDLP moderno, che amplia il panel dell’offerta alla clientela aggiungendo anche servizi tipici della ristorazione. L’assortimento è studiato e centrato sulla soddisfazione di un mix di bisogni tra loro

complementari ed è destinato a un consumatore esigente, che dedica molta attenzione ai prodotti freschi e al livello di servizio a essi riservato. Il nostro è un consumatore con una necessità di spesa veloce, ma allo stesso tempo trasparente, poiché lontana dallo stress legato all’acquisizione della consapevolezza di risparmio, che sostituisce con la consapevolezza di convenienza, acquisita in un’accezione ampia, non solo

economica, ma anche qualitativa".

Il punto di vendita

Lo store propone un'offerta di 6.000 referenze di cui circa 900 a marchio Decò. Spiccata la vocazione al mondo del fresco che Dodecà esprime in più reparti, a partire dalla

macelleria, con una proposta di qualità e vari tipi di lavorazione delle carni, con particolare attenzione a tagli e razze pregiate; spazio alle produzioni locali in ortofrutta e nel reparto salumi e formaggi. Completa l'offerta l’enoteca.

I localismi sono presenti in più reparti insieme a specialità e prodotti tipici di altre regioni.

In store è presente anche un'area dedicata al bar e al ristorante dove ogni giorno lo chef propone piatti d’autore e un menù sempre diverso, con un occhio alla cultura locale e una forte impronta gourmand. Il ristorante è in grado di accontentare anche i clienti più esigenti, grazie alla possibilità di accogliere richieste fuori menu; inoltre, è organizzato per consegnare a domicilio pasti, sia a colazione, sia a pranzo, in forma totalmente

gratuita in tutto il circondario.

Finita l'emergenza sanitaria lo spazio sarà predisposto anche per ospitare i consumatori per una sosta all'interno del punto di vendita.

Tra i servizi è disponibile la consegna a domicilio: la spesa è ordinabile telefonicamente

o tramite un messaggio Whatsapp al numero 334-8041664 e via posta elettronica, contattando l’indirizzo vittorioemanuele@gmsupermercati.it.