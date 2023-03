Sviluppo rete in Area 4 dal 24 febbraio al 3 marzo 2023

Megamark (Selex) si consolida con l'insegna Famila a Bari. Cresce anche la rete di Multicedi (VéGé) che rafforza il numero di Superstore Decò con un punto di vendita a Mirabella Eclano (Av)

FAMILA SUPERSTORE

Sesta Strada Torricella

Bari

1.300 mq

Megamark (Selex)

Data di apertura

23 febbraio 2023

Format e location

Lo store si trova nel quartiere San Pio, ad angolo con via Iqbal Masih ed è dotato di un impianto fotovoltaico. Completa l’area dei freschi con ortofrutta, gastronomia, panetteria, pescheria, macelleria e un servizio di prenotazione di piatti pronti nel reparto Bistrò.

Offerta

Ampio spazio per le produzioni locali soprattutto nei reparti freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Sono 42 i dipendenti di cui 17 nuovi assunti.

SUPERSTORE DECO’

Via San Michele

Mirabella Eclano (Av)

1.800 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

24 febbraio 2023

Format e location

All’interno del Superstore un importante spazio viene dedicato ai freschi ed ai freschissimi con la presenza dei reparti panetteria, gastronomia, macelleria (self e assistita), pescheria ed ortofrutta dotata del banco servito dell’Orteria dove i clienti potranno ordinare le loro insalate o minestroni scegliendo direttamente gli ingredienti che le compongono.

Offerta

Garantisce una proposta di oltre 15.000 referenze di cui circa 1.500 mdd Decò e Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Disponibile il servizio di spesa online, ordini via WhatsApp con consegna a domicilio. Inoltre, tutti i giovedì è attivo lo sconto del 10% per gli over 65.

Addetti e casse

In organico 40 addetti.