Sviluppo rete in Area 4 dal 26 agosto al 2 settembre 2022

Si rafforza la formula edlp di Dodecà di Multicedi (VéGé) a Mugnano di Napoli (Na). In quest'area, Md ha fatto tripletta nel mese di agosto con tre aperture a Peschici (Fg), Bitonto (Ba) e Campobasso

DODECA'

Via Giuseppe di Vittorio

Mugnano di Napoli (Na)

1.000 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

1 agosto 2022

Format e location

Particolarmente curate la macelleria con bisteccheria e tutto il meglio delle carni dal mondo, e il reparto pescheria. Completano l'area freschi ortofrutta, panetteria con pasticceria, gastronomia.

Offerta

Lo store offe prezzi bassi sempre su di un assortimento di 7.000 referenze. Presenti anche oltre 1.000 prodotti a marchio Decò e la linea premium Gastronauta a firma Decò Italia.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.30. Tra i servizi: consegna a domicilio e giornata dedicata agli over 65 con agevolazioni sulla spesa il mercoledì.

Addetti e casse

Impiega 22 collaboratori.

MD

Via Tramontana

Peschici (Fg)

1.000 mq

Md

Data di apertura

8 agosto 2022

Format e location

Lo store si sviluppa su pianta rettangolare e sorge in un locale che ospitava un deposito di materiale edile e vendita per prodotti horeca. Il percorso è organizzato su cinque corsie. Offre lungo il perimetro ortofrutta e macelleria a libero servizio, gastronomia e panetteria servite.

Offerta

L'assortimento comprende 3.000 referenze a prezzi “anti-inflazione” con un focus sui prodotti del territorio a marchio Lettere d'Italia.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21. Nel parcheggio sono disponibili 80 posti auto.

Addetti e casse

Sono state assunte 17 perone di cui nove uomini e otto donne. In barriera sono attive cinque casse.

MD

Viale Lazzati

Bitonto (Ba)

1.325 mq

Md

Data di apertura

11 agosto 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato nella periferia nord della città, comodo a raggiungersi per chi arriva dal casello autostradale di Bitonto sulla A14 e per chi arriva dall’aeroporto di Bari che dista solo 10 km. Il layout si estende su pianta rettangolare e si sviluppa su sei corsie espositive.

Offerta

L'offerta propone circa 3.000 item in linea con la filosofia dell'insegna con soluzioni regionali, vegane e salutistiche e una proposta di freschi: macelleria e gastronomia a libero servizio, ortofrutta, panetteria e ittico.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21. Sono disponibili 130 posti auto nel parcheggio.

Addetti e casse

Sono state assunte 27 persone. Sono disponibili cinque casse.

MD

Viale Manzoni

Campobasso

720 mq

Md

Data di apertura

23 agosto 2022

Format e location

Il negozio si trova in zona centrale, tra via Gazzani e via Monsignor Bologna, nella sede di un ex officina meccanica. Si sviluppa su pianta rettangolare e su sette corsie.

Offerta

L’offerta spazia dai prodotti più importanti per la spesa quotidiana alle eccellenze regionali, fino a coprire con Lettere dall’Italia una proposta di dop, igp, docg locali e non solo. Presenti anche item per le esigenze alimentari bio, light, free from e salutistiche in generale.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.30. Il parcheggio sotterraneo mette a disposizione dei clienti 52 posti auto.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 20 collaboratori di cui 13 neoassunti. In barriera cinque casse.