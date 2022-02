Sviluppo rete in Area 4 dal 4 all’11 febbraio 2022

ARD DISCOUNT

Via Torrente Allume

Roccalumera (Me)

1.580 mq

Ergon (Despar)

DATA DI APERTURA

13 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova in periferia.

OFFERTA

Offre un assortimento alimentare e non alimentare completo.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Il negozio è dotato di cinque casse.

ARD DISCOUNT

Via Umberto I 267

Spadafora (Me)

320 mq

Medial Franchising (Ergon)

DATA DI APERTURA

5 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è ubicato sulla strada statale 113, in un'area periferica della cittadina.

OFFERTA

L'assortimento, incentrato sulla convenienza, è in linea con la tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-13 e 16-20; domenica 8.30-13.

ADDETTI E CASSE

In barriera sono attive due casse.

DECO' MARKET

via San Giovanni Bosco 26

Gravina di Puglia (Ba)

300 mq

Multicedi (Ba)

DATA DI APERTURA

28 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato nella prima periferia urbana, propone il format tipico dell'insegna.

OFFERTA

Focus sui freschissimi con ortofrutta, gastronomia e piatti pronti, macelleria con banco assistito o self, panetteria, salumi e formaggi self service.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30. Tutti i giovedì è previsto lo sconto del 10% sul totale spesa per gli over 65.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Alcide De Gasperi

Villabate (Pa)

1.100 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

3 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store rientra in classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 133 kW. Dispone anche di un giardino secco a consumo di acqua zero. L'ortofrutta apre il percorso di vendita.

OFFERTA

Propone un'offerta alimentare e non alimentare in linea con la formula dell'insegna con spazio ai freschi, al bio e al petfood.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-22. Dispone di un parcheggio con 100 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Sono state assunte 19 persone.