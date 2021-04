Multicedi (VéGé) consolida la rete Decò in Puglia: sei aperture in un mese

Prosegue lo sviluppo di Multicedi (Gruppo VéGé) che amplia la sua rete con sei strutture realizzate in Puglia in diverse aree della città di Bari. I punti di vendita saranno inaugurati nel corso del mese di aprile potenziando la presenza del gruppo, già attivo nella regione con due Supermercati Decò a Foggia e Manfredonia.

“Il territorio è una tema centrale della nostra offerta -dichiara Vittorio Amatucci, direttore commerciale del Gruppo Multicedi-. Non a caso, anche in Puglia l’insegna Decò ha confermato una sua specifica mission: esaltare le bontà e i produttori del territorio, attraverso reparti, quali la cantina o la gastronomia, concepiti come piccoli scrigni di eccellenze locali. Un’offerta del genere valorizza la Puglia, regione a forte vocazione enogastronomica, che ha saputo nel tempo esportare tradizioni e gusti locali”.

I punti di vendita

Due i format scelti per le sei aperture, le prime tre, situate rispettivamente in via Abate Gimma 143/A – 145 (quartiere Murat), via Leonardo del Turco 2 (quartiere Palese) e via Orazio Flacco 4/I (rione Picone) avranno insegna Supermercati Decò, format sviluppato soprattutto nei centri urbani con un’offerta che risponde alle principali esigenze di consumo, focalizzata sul fresco. Per le successive aperture, ubicate in via Capitano Maiorano 32 (quartiere Palese), via Domenico Nicolai 254/258 (rione Libertà) e via Enrico Toti 94/B (quartiere San Pasquale) è stato scelto il format di vicinato Decò Market, con superfici ridotte e un'offerta pensata per la spesa quotidiana, con un occhio di riguardo alle specialità territoriali. In entrambi saranno disponibili i prodotti a marchio del distributore che conta 700 referenze in sei linee: Classica, Gusto, Bio, Senza Glutine, Senza Lattosio e l’ultima nata in casa Multicedi, la linea di prodotti di filiera controllata e garantita Seguiamo la Qualità. Sulle private label Multicedi ha avviato, insieme al Gruppo Arena, un importante progetto di sviluppo che vi abbiamo raccontato in questo articolo.

“Abbiamo fortemente creduto nel progetto di espansione di Multicedi nel Tacco d’Italia commenta Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi- e pensiamo che gli elementi più importanti per incontrare le esigenze del pubblico di Bari siano proprio la qualità della nostra offerta del fresco e le grandi potenzialità della marca privata Decò, riconosciuta e apprezzata dai consumatori di sette regioni, che l’hanno eletta a loro scelta quotidiana. Queste aperture sono solo il primo embrione di un progetto di più ampio respiro che vedrà la Puglia al centro dei nostri piani di sviluppo”.