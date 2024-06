Sviluppo rete in Area 4 dal 7 al 14 giugno 2024

Conad Adriatico riapre il supermercato Conad di Racale (Le) dove ha introdotto alcune novità: in ortofrutta l'area pre taglia ananas e spremi agrumi, il banco Pucceria per le specialità locali e l'area ristoro in gastonomia

CONAD

Via Gallipoli

Racale (Le)

Conad Adriatico

Data di apertura

6 giugno 2024

Format e location

Lo store riapre con spazi rinnovati e un design innovativo, realizzato con soluzioni all'avanguardia per la sostenibilità ambientale. Tra le novità in ortofrutta un'area premium con macchina taglia ananas e spremi agrumi. Introdotto banco Pucceria per valorizzare le produzioni locali. Rinnovata la gastronomia e introdotta un’area ristoro. Potenziato infine il libero servizio.

Offerta

In linea con la formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

DODECA’

Via Santa Croce

Gragnano (Na)

2.200 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

6 giugno 2024

Format e location

Dispone di un doppio ingresso: pedonale in via e con parcheggio in via Volte. Rispecchia la clasica formula edlp dell’insegna.

Offerta

In offerta sono presenti 1.000 prodotti mdd, oltre 600 etichette di vini ragionali e nazionali, una cucina gastronomica con prodotti artigianali del territorio, attenzione agli articoli proteici e provenienti da tutto il mondo, oltre a un focus sui localismi.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-22. Tra i servizi: sconto del 10% tutti i mercoledì per gli Over 65 e consegna a domicilio.

Addetti e casse

Non disponibile.